台康生擬斥16億元建置竹北二廠 最快2024年完工啟用

台康生 (6589-TW) 董事會今 (20) 日決議，因應未來微生物產品市場需求及 CDMO(委託開發暨製造服務) 業務拓展，擬斥資上限 16 億元在新竹生醫科學園區興建第二期廠房建置及設備擴增，預計 2024-2025 年完工啟用。

台康生生產基地位於竹北與汐止，其中汐止廠產能已達滿載、供不應求，為滿足客戶未來藥品上市需求、自有產品商業化以及既有 CDMO 業務規模放大等，在目前竹北廠附近興建二廠。

台康生初步規劃，二廠產線以微生物產線為主，建置 1000 升、350 升的發酵槽，加上 2-3 條純化的產線，後續會再依據客戶需求興建多元性產線。

除了二廠外，台康生竹北廠擴產計畫預計年底前完成，其中，哺乳動物產線將從 2.4 萬升提升至 2.6 萬升，總產能則將較去年增加近 3 倍、達 3 萬升，加上二廠產線完工後，將躍升亞洲最大微生物供應商之一。

台康生開發的乳癌生物相似藥 EG12014，去年底透過授權策略夥伴 Sandoz 向美國 FDA 提出藥證審查申請，依照審查進度，有機會今年底取得藥證後啟動銷售；另外也完成遞送歐盟 EMA 藥物上市許可申請，後續將依時程規畫，向台灣衛福部食藥署 (TFDA) 等全球其他區域與國家送件。