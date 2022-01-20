家樂福推咖啡品牌inLove Café 年底前導入全數門市

連鎖量販業者家樂福今 (20) 日宣布，歷時半年打造的全新咖啡事業體 inLove Café 品牌正式亮相，此為量販首創杯測師監製質感咖啡、100% 使用雨林咖啡豆，預計年底前將在全台所有門市全面導入咖啡販售。

家樂福在推出新品牌前，日前於雙 11 連假進行測試，創下單店銷量超過 1000 杯、全台破 5 萬杯的成績。

家樂福說明，inLove Café 找來國際咖啡質量鑑定學會 (CQI) 認證的咖啡杯測鑑定師陳柏翰率領團隊，呈現以永續為核心的四大價值主張，包括量販首創杯測師監製高質感咖啡、100% 使用雨林咖啡豆、無添加和在地原料烘焙製品、店內咖啡休憩區。

由於全球生產的咖啡只有不到 6% 獲得雨林聯盟認證，家樂福指出，使用此類豆子需提升店面約 10% 的成本，但仍希望以平價定位呼應品牌價值，而在歷經 3 個月反覆測試風味和全自動咖啡機的特性後，杯測師團隊嚴選出目前使用的巴西哥倫比亞產區的友善雨林豆，符合國內消費者口味。

目前家樂福全台共有 265 家門市販售咖啡，包括 17 家量販門市、248 間超市，並預計於年底前，完成導入全台所有門市。

家樂福去年起進行大規模的超市店面改裝，提升為複合業態和休憩區，並帶動咖啡業績成長 30%，這次推出 inLove Café 品牌，看好有助進一步強化衝刺咖啡事業體。

為推廣 inLove Café 全新體驗，家樂福也將北市敦北和華齡店點打造成「貓爪抓元氣咖啡廳」和「永續雨林躲貓貓」兩大主題，重新塑造賣場咖啡體驗。