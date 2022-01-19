〈貴金屬盤後〉美元走強、殖利率上升 黃金承壓連3日收低

黃金期貨價格週二 (18 日) 逆轉收低。美國經濟數據低迷且全球股市整體下跌而支撐黃金早盤上升，但隨著美國公債殖利率攀升至 2020 年以來最高水準，且美元走強，黃金吐回漲幅並連續第三個交易日收低。

Ploutus 資本顧問公司首席市場策略師 James Hatzigiannis 表示，美國和德國公債殖利率上升，黃金應聲下降。德國公債殖利率 3 年來首次接近正值。

「美元和公債殖利率一起上升，令黃金失去吸引力，但在這之前，因紐約製造業數據令人失望，黃金一度漂亮上漲。」 Hatzigiannis 說。

1 月紐約製造業指數自前月的 31.9 墜樓般降至 - 0.7，且為 2020 年 6 月以來該指數首次下降，遠遜於預期。根據《華爾街日報》調查，經濟學家此前預計該指數為 25.5。

2 月交割的黃金期貨價格下跌 4.10 美元或 0.2%，收每盎司 1812.40 美元，盤中高點達 1822.40 美元。

週一適逢馬丁路德假日，美國商品市場無常規交易。黃金上週四和上週五均收低，但上週仍見漲 1.1%。

3 月交割的白銀期貨價格上漲 57 美分或 2.5%，收每盎司 23.492 美元，上週升幅 2.3%。

Insignia Consultants 的研究主管 Chintan Karnani 表示，白銀上漲是「技術反彈」，由於白銀交易價格設法守住 50 日 MA 和 100 日 MA 上方，所以價格上漲。

近幾週黃金的投資腳步都緊跟著市場對通膨和美元走勢的擔憂，黃金已在價格上反映了美元走勢。

投資者預期，通膨飆升將促使 Fed 今年至少升息 3 次以對抗物價壓力。

Hatzigiannis 認為，英國、加拿大和歐洲的重要通膨數據，以及美國住房需求數據都將是本週市場關注重點。

「我們認為，黃金本週將測試 1800 美元的水準，我們對本週的整體共識偏向負面，因為我們認為通膨擔憂只會增加，引起利率上升、美元上漲，這會令其他避險資產更具吸引力。」Hatzigiannis 說。

在此背景下，2 年期公債殖利率上升至 1.026%，約是 2020 年 2 月以來最高水準，因為短期公債通常對 Fed 升息預期更敏感。

同時，10 年期公債殖利率上升至高達 1.857%，為 202 年 1 月以來最高水準。

公債殖利率上升，會削減不孳息的黃金對投資人的吸引力。

另外，ICE 美元指數上升 0.5%。

Insignia Consultants 的 Karnani 表示，在 Fed 下週召開貨幣政策會議之前，公債殖利率和美元指數的變化將持續影響黃金價格。

其他金屬商品交易