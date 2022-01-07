根據媒體調查，有近七成的網友在選擇投資工具時，優先選擇買股票。而大家會優先選擇股票的原因是：能小額投資、長期複利效果顯著、需要用錢時容易變現。俗話說「萬事起頭難」，想踏入投資的行列，卻不知道如何伸出第一步？鉅亨網就是你最大的投資寶藏庫，號召大家一起加入理財的行列，靠投資替自己多賺一份薪水，享受複利效果，期待實現財務自由！學習投資股票的第一步就是「進行開戶」，但要怎麼選擇心儀的券商呢？看完這篇分析報導後，希望能幫助到投資新手們做出選擇。

第一步：如何選擇券商開戶呢？

圖：行銷企劃製作

Q：新客戶有好禮可以拿？

現在許多證券商對於新用戶開戶都會推出許多贈禮，有禮物拿我相信大家都不會拒絕的！例如永豐金證券 2022 年第一季就推出線上新開戶就可獲得超商 100 元商品卡！活動於 1/1 開始開跑截止於 3/31 號，每月限量 5,000 名的扣打唷！

你以為這樣就沒了嗎？現在鉅亨再加碼，透過以下連結開戶，不只能拿到永豐金原本的超商 100 元商品卡，還可以再獲得鉅亨加碼贈送的兩大超商 100 元購物金！

>> 開戶連結：https://anuetw.pse.is/news220101

>> 活動詳情：https://anuetw.pse.is/news0101

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Q：手續費優惠很重要？

買賣股票券商手續費怎麼計算呢？首先無論是上市、上櫃、興櫃股票之股價皆是指這張股票一「股」現在的價格，實際買進股票後要付出的股款就是成交價 x 買進的股數。那手續費的計算方式就是在股票買賣時會被收取額外的券商手續費 0.1425%（最高，買賣接收一次）及證交稅 0.3%（賣出才收）。券商收取的手續費在規定範圍內不可超過 0.1425% 唷！但實際上各個證券商都有提供 3~6 折的手續費折扣，也會設定低收成本，那普遍低收價會落於 20 元，但近期永豐金證券打出台股手續費有低收至銅板價格唷！提供給大家參考看看。以下我們提供一般手續費計算方式，也實際幫大家用個股來試算手續費，幫助大家更了解手續費收取的制度。

股票買進 (付出)＝買進價格 + 0.1425% 手續費

股票賣出 (收回)＝賣出價格－0.1425% 手續費－0.3% 的證交稅

圖：行銷企劃製作

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Q：交易還有額外優惠或好禮嗎？

現在券商所推出的交易禮有很多種，許多券商會設定交易的模式以及獲得好禮的條件，所以建議大家先想好自己想要做哪種投資類別？例如：一般交易、存股… 等。這些券商都會分別設定交易禮領取的門檻。但其實投資就是要多項嘗試，也建議大家不要局限自己唷！

永豐金每月交易禮請參考：https://anuetw.pse.is/news0101

選擇好自己想要開立的券商後，接下來還有更多投資必看指南要跟大家分享，記得繼續關注【鉅亨投資寶藏庫 #號召來理財】。