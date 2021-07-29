日勝生北市館前路都更案簽約 規劃興建26層商辦大樓

上市建商日勝生 (2547-TW) 以多元化發展支持集團業務前進，日勝生表示，台北市都更案「台北市館前聯合大樓都市更新案」基地 599 坪，5 月已與地主簽約，規劃興建 26 層大樓，另外台灣中、南部的台中、高雄另有多項聯開案進行中。

日勝生今 (29) 日召開股東會，董事長林榮顯表示，去年疫情延續至今，日勝生集團加速數位轉型。建設營造事業上，5 月已與地主簽訂「台北市館前聯合大樓都市更新案」委託合作契約，開發館前路精華地段土地面積約 599 坪，計畫以「城中晶綻 - 白綠雙輝」為都更設計主題，規劃地上 26 層、地下 5 層，鋼骨結構並建置 5G 智慧營運管理系統，目標在台北城中心建造 A 級智慧綠建築為都更商辦大樓指標。

日勝生 2020 年 2 月與臺鐵局簽訂「高雄火車站站東舊宿舍區都市更新事業」案，規劃高雄站東約 8378 坪基地；去年 12 月則分別與臺中市政府簽訂臺中捷運綠線「文心崇德站」約 700 坪、「文心櫻花站」約 500 坪基地之聯合開發投資契約，今年 7 月又獲選第三案臺中捷運綠線「南屯站」最優申請人，基地面積約 771 坪，計畫以共構型態，運用 TOD (大眾運輸導向開發) 都市發展模式，配合臺中公共交通系統打造捷運沿線軌道經濟地標。

日勝生循環經濟事業方面，日勝生指出， 去年廢水處理量已達 1700 多萬噸。至 2021 年第一季桃園地區接管戶數達 10.1 萬戶，每日可處理污水容量達 10 萬噸，並使用專利技術，使 3 萬噸放流水達回收水標準。

日勝生子公司日鑽綠能，其位在高雄旗山之太陽能發電系統，2020 年太陽能年發電量超過 316 萬度，約當年度可貢獻大高雄區 1546 位居民的日常用電。

另外，日勝生去年與中鼎集團聯盟共同取得經濟部工業局「彰濱工業區資源化處理中心新建營運移轉計畫 (BOT) 案」，並成立專案公司晶鼎綠能，負責此案未來 20 年營運，現階段進行環評作業，預計完工後每天可處理 700 噸一般事業廢棄物及污泥等可再生能源。