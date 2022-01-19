〈南光轉上市〉內銷出貨回溫、海外上市新藥品 全年營收拚年增1成

南光 (1752-TW) 今 (19) 日轉上市，股價最高衝上 42 元，逆勢拉出逾半根漲停板，創 8 個月來新高；公司看好，內銷市場擺脫疫情陰霾，出貨逐步回溫，海外市場則受惠美國、中國新品上市，全年營收至少年增 1 成。

美國市場方面，肺癌用藥 Pemetrexed 美國專利將於今年 5 月到期，屆時將有 10 家國際學名藥廠搶攻市場；南光美國銷售夥伴樂觀看好，藥品上市首年有望拿下 10% 市占率，初估年營收貢獻上億元。

另外，南光去年取得骨質疏鬆藥 Ibandronate 藥證，目前與日本三大學名藥廠合作，預計今年第三季上市銷售。

南光在中國主要銷售品項包括降腦壓藥、急救藥與胃腸用藥，其中，降腦壓藥去年銷售額年增 1 倍，預期今年銷售額再成長 50%，此外，胃腸用藥、預充式導管沖洗劑也展開布局，為營運添成長動能。

南光內銷市場去年受到疫情衝擊，出貨量下降，不過受惠美國抗生素與中國降腦壓藥訂單激增，去年全年營收 17.8 億元，年增 1.4%；公司預期，內銷需求已逐步恢復至疫情前水準，加上海外布局發酵，今年全年營收維持成長，且力拚 2025 年海外營收比重過半。

南光去年營收比重方面，外銷占 34%，年增 4 個百分點、內銷占 66%。年減 4 個百分點。