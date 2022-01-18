金管會大放送現增利多 1173家上市櫃公司籌資可加速

為提升企業籌資彈性及效率，金管會今 (18) 日宣布，將開放市值逾 20 億元等條件的上市櫃公司，辦理現金增資發行新股時可採「總括申報方式」，一次申報 2 年內新股額度，預計新股上市的籌資時間可縮短 1-1.5 個月，初估有 1173 家上市櫃公司符合條件將受惠。

金管會修正「發行人募集與發行有價證券處理準則」，這次開放適用總括申報的公司有三條件，一、應為市值達新台幣 20 億元的上市櫃公司，且最近三年度沒有違反證券法令被金管會處分；二、最近三年度辦理募資案沒有被金管會退回或撤銷，且執行情形也沒有重大落後或變更；三、委任的承銷商最近三年沒有輔導公司募資案，有重大違反證券法令被金管會處分。

金管會並規定，採總括申報的公司申報預定發行期間不得超過 2 年，且生效後首次發行額度應達申報總額度的 50%。

證期局副局長郭佳君表示，目前符合上市櫃已滿 3 年、市值達 20 億元以上條件的公司共有 1173 家，分別為 758 家上市公司及 415 家上櫃公司。由於生技醫療業、電腦周邊設備業、半導體業，時常在一定期間內頻繁籌資，因此將優先受惠。

談到上市櫃現增現狀，蔡麗玲表示，去年因為股市行情好，上市櫃公司趁此機會加速籌資，全年籌資件數達 101 件，總募資金額 1891.29 億元，募集件數與金額都超車 2020 年全年的 70 件現金增資案、籌資金額達 894.44 億元表現。

至於未來符合總括申報條件的公司，郭佳君表示，必須將擬發行新股總額度、預定發行期間及預定計畫用途等相關重要內容提報董事會通過，再向金管會申報辦理。