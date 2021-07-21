匯鑽科營運量能增溫 下半年營收明顯優於上半年與去年同期

金屬表面處理大廠匯鑽科 (8431-TW) 受惠泰國廠加入營運，動能持續加溫，上半年營收 6.24 億元，預估下半年旺季效應下，營運將優於上半年與去年同期，上下半年營收比重估將呈現 45% 比 55%。

匯鑽科今天召開線上法說會，代理發言人李名正表示，下半年 Type C 產品及 3.5 吋伺服器用硬碟表面處理業務，都可維持成長，近期也積極切入連接器、汽車用散熱模組市場。

匯鑽科去年新建泰國新廠，獲國際硬碟廠認證出貨，去年 9 月起營收開始走強、今年 1 月營收再以 1.35 億元創歷史新高。

匯鑽科今年上半年營收 6.24 億元，年增 51.67%，創同期新高，占營收比重達 9 成的 3C 及硬碟兩大產品線，都有顯著貢獻。3C 產品方面，公司出貨美系大廠新款支援 Type C 規格產品，業務量持續增加，產品涵蓋筆電、平板及手機，其中手機相關業務量年增率超過 5 成最明顯。

硬碟產品部份，匯鑽科成長動能主要來自 3.5 吋硬碟，目前主要應用在伺服器，隨著全球遠距經濟蓬勃發展，推升雲端運算、資料中心及高速存取傳輸等需求增加，匯鑽科 3.5 吋商用硬碟產品的表面處理業務量也提升，加上泰國廠生產規模增加，將挹注更多公司營收獲利。

另外，匯鑽科將在台灣跨入車電產品事業，在台灣桃園觀音工業區投資設立電動車散熱模組 (IGBT) 產線，目前新廠區建廠中，預計今年底前完成廠房建置，明年下半年投產。