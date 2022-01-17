毅嘉去年稅前盈餘年增逾4成 攀兩年新高 每股稅前賺0.87元

毅嘉 (2402-TW) 今 (17) 日公布自結，受惠車用電子及消費性產品需求強勁，去年全年稅前盈餘 2.67 億元，創兩年新高，年增 41%，每股稅前盈餘 0.87 元；不過去年第四季在供應鏈缺料衝擊下，單季稅前盈餘降至 6725 萬元，季減 22.4%、但仍年增 6.5%，每股稅前盈餘 0.22 元。

毅嘉去年第四季營收 16.1 億元，與前一季相當、年增 4.3%；第四季毛利率 12%，季減 2 個百分點、年減 2 個百分點；營利率 2.4%，季減 2.23 個百分點、年減 2.31 個百分點；稅前盈餘 6725 萬元，季減 22.4%、年增 6.5%，每股稅前盈餘 0.22 元。

毅嘉去年全年營收 64.79 億元，年增 18%；毛利率 12%，年減 1.5 個百分點；營利率 4.1%，季增 0.5 個百分點。

展望後市，毅嘉表示，全球經濟復甦強勁，車電、AI、5G、物聯網等新科技需求持續增溫，除了既有的車用硬板打件業務外，配合客戶開發的軟硬結合板、多層板及散熱相關產品將陸續量產出貨並挹注營收。

車用電子相關產品方面，毅嘉指出，近年出貨動能屢受車用晶片缺貨影響，不過今年可望隨著晶片缺貨緩解及車市強勁需求帶動下，逐步恢復往年出貨水準，並帶動今年營收、獲利再攀新高。