健和興Q4續寫單季最佳 全年EPS 4.98元同創高

連接器端子廠健和興 (3003-TW) 今 (17) 日公告去年自結，第四季稅後純益 2.26 億元，季增 13.5%、年增 176%，每股純益 1.44 元，續寫歷史單季新高；全年稅後純益 7.84 億元，年增 113%，每股純益 4.98 元，也為歷史新高。

健和興去年 12 月營收 4.77 億元，月增 12.9%、年增 25.8%；營業利益 1.08 億元，月增 16.6%、年增 29.5%；稅後純益 0.84 億元，年增 138%，每股純益 0.53 元。

健和興去年第四季營收 13.27 億元，季增 10%、年增 34%；營業利益 3.04 億元，季增 3.8%、年增近 50%；營益率 22.9%，季減 1.3 個百分點、年增 2.4 個百分點。

健和興去年全年營收 47.92 億元，年增 41.7%；營業利益 11.21 億元，年增 88.2%；營益率 23.4%，年增 5.8 個百分點。

據了解，健和興去年受惠電動車充電槍，以及電工連接器出貨暢旺，以及漲價效益，帶動去年營收及獲利衝高。展望今年，法人認為，在電動車、充電樁、儲能應用持續成長，加上新產能開出貢獻，今年營收獲利將持續向上創高。