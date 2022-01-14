三大法人連3買 外資狂掃貨台積電

台股今 (14) 日盤中一度重挫超過 220 點，但在台積電撐盤後，終場僅下跌 33.6 點，以 18403.33 點作收，三大法人買超 104 億元，呈現連 3 買，其中，外資買超 153 億元，且買盤幾乎集中在台積電，多達 4.25 萬張，張數不僅創 2020 年 4 月中旬以來單日新高，金額更高達 285 億元。

台股今日一度重挫超過 200 點，在外資對台積電積極的加碼下，台積電貢獻大盤漲點近百點，支撐大盤終場仍收復 5 日線和 10 日線。

三大法人今日合計在集中市場買超 104.03 億元，其中，外資買超 152.79 億元，為連 4 買，投信買超 26.93 億元，為連 2 買，僅自營商賣超 75.68 億元，呈現連 8 賣。

外資買超前 10 大標的依序為台積電達 4.25 萬張，金額高達 285 億元，其次為開發金 1 萬張、國泰金 7500 張，宏達電 5000 餘張，元太和陽明在 4000 張上下，仁寶和中工在 3000 張左右，華南金逾 2700 張。

外資賣超前 10 大標的則有友達、鴻海均超過 2.4 萬張，新光金 1.6 萬張，元大金 1.4 萬張，群創 1.3 萬張，聯電 1 萬餘張，王道銀行、富邦金均逾 9000 張，華航和合晶均在 6800 張上下。

投信方面，買超前 10 大標的分別為國泰金 4400 張，開發金 3000 張，友達 2600 張，仁寶 2400 餘張，中信金 2100 張，群創逾 1800 張，宏碁、中鋼和元大台灣 50 均逾 1500 張，富采則有近 1500 張。

而投信賣超前 10 大標的分別有偉詮電、世紀鋼均超過 1000 張，新唐、長榮航、合晶、茂迪均逾 500 張，漢磊近 500 張，榮成、台達電和華邦電 300 張上下。

統一投顧表示，台積電法說優於預期，指數近期仍有望再創新高，不過，整體盤面類股強弱差異很大，選股優於選市。