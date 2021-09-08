檢測需求增 泰博、寶齡前8月營收寫新高

快篩試劑廠泰博 (4736-TW) 與寶齡 (1760-TW) 公布 8 月營收，受惠海外檢測試劑需求增加，泰博單月營收 7.32 億元、寶齡 2.18 億元，同寫歷史次高；前 8 月營收分別達 44.56 億元、12.96 億元，雙創新猷。

泰博 8 月營收 7.32 億元，月增 4.61%、年增 69.1%；前 8 月營收 44.56 億元，年增 12.64%。

泰博表示，8 月受惠醫院、連鎖超商通路啟動新一波拉貨潮，出貨量從 40 萬劑提升至 50 萬劑，另外，東南亞疫情升溫，泰國與越南快篩試劑出貨量大幅成長，推升 8 月營收成長。

不過，新冠病毒已經流感化，快篩試劑將成常態性商品，估每月出貨量將維持在 40-50 萬劑，雖然本季營收有機會創新高，但第四季出貨將趨於平緩，每月營收估落在 5 億元。

寶齡除了受惠居家快篩試劑開始出貨外，消毒水與保健品進入銷售旺季，以及 8 月認列新藥授權銷售分潤金，單月營收來到 2.18 億元，月增 27.29%、年增 31.07%；前 8 月營收 12.96 億元，年增 38.1%。

海外市場方面，寶齡抗原快篩布局東南亞地區，以印度市場為主，不過隨著當地競爭較激烈，重心也轉往越南，自 8 月開始新增泰國市場，寶齡看好，隨著醫院端需求持續強勁，將推升近兩個月出貨量增加。