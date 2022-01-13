雃博新品牌Wellell亮相 擴大布局美國高階氣墊床市場

醫材廠雃博 (4106-TW) 今 (13) 日宣布推出新品牌「Wellell」，預計三年內完成產品品牌轉換，將擴大布局美國高階醫療氣墊床市場，目標今年氣墊床營收比重提升至 60%，期望在優化產品組合下，拉高毛利率表現。

雃博新品牌 Wellell 是結合 Wellbeing 及 Wellspring 所創造的新詞，寓意為健康的泉源，藉由全面考慮使用者經驗的產品及服務，來達到病患的健康及舒適。

董事長李永川表示，原品牌 Apex 在國際拓展上容易受限，包括產品商標認證、與國際企業名稱雷同導致資料填寫有誤，為公司長遠營運發展，斥資約 5000 萬元進行品牌再造。

李永川進一步提到，約有 87% 營收比重來自自有品牌，後續新產品都會以 Wellell 來銷售，既有產品則會逐步轉換，預估需要花三年的時間。

展望後市，李永川指出，旗下氣墊床營收比重約 50%，不過以西班牙等歐洲市場占比較高，加上該產品不受零組件缺料影響，今年將鎖定 600 美元以上的高階醫療氣墊床領域，同時拓展美國版圖。

另一方面，面罩呼吸器則面臨主動元件缺貨、漲價等不利因素，今年會以穩定既有客戶為主，預期營收比重將會比目前的 13% 略降一些。

法人看好，雃博今年全年營收將與去年相當，不過在提升高階醫療氣墊床、優化產品組合下，毛利率有望提升。

雃博透過數位轉型及 IoT、雲端系統等智慧健康照護科技，將其技術導入旗下產品中，並開發出數位遠距醫療產品，未來將符合歐洲法規，爭取當地標案。