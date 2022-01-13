〈台幣〉亞幣齊揚 放量小升收27.648元

美國 12 月消費者物價指數 (CPI) 月增幅放緩，市場憂慮消退，使得美元應聲走弱、亞幣齊揚，新台幣匯率今 (13) 日一度升抵 27.625 元，不過，本土疫情升溫添增不確定性，升值力道有限，終場升 2 分，收在 27.648 元，台北及元太外匯市場總成交值放大至 16.82 億美元。

新台幣兌美元匯率連 2 日走揚，出口商積極在農曆過年前拋匯，準備發放年終獎金，部分外資近來也轉向匯入，為台幣提供支撐力道，但進口商、壽險、投信也有買美元的需求，因此壓抑匯價走勢，此外，央行也緊盯匯率，如出現升幅過於猛烈就會出手調節。

新台幣兌美元匯率今天收盤價為 27.648 元，升值 2 分，台北外匯市場成交金額 11.46 億美元，元太外匯市場成交金額 5.36 億美元。

台股今天相較亞股抗跌，但電子股普遍走弱，拖累指數翻黑，所幸靠著金融、鋼鐵二大族群奮力撐盤，終場指數上漲 61 點，收在 18436 點，外資買超 174.38 億元，已連 3 買，累計回頭敲進 324 億元。

根據央行統計，美元指數今天重摔 0.95%，歐元勁揚 0.94%，日圓強升 0.87%，新加坡幣升 0.43%，韓元升 0.25%，人民幣與新台幣均升 0.07%。