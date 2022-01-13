人民幣午盤轉弱 中國人行透過中間價釋放阻升信號

人民幣兌美元走勢，周四 (13 日) 短暫觸及兩周新高，隨後回吐所有漲幅。中國人行再次透過中間價釋放阻升信號，而對經濟放緩的擔憂也進一步拖累匯率。

人民幣兌美元中間價周四報 6.3542，較上日中間價升 116 點，為 12 月 9 日以來最高。儘管如此，這一報價仍遠低於市場預期 60-70 幾點，偏弱幅度為一個月最大。

中間價公布後，離岸人民幣變動不大，繼續在 6.36 附近交易。在岸人民幣開報 6.3580，升至兩周高位 6.3566，午盤報 6.3618，較上日尾盤收低 30 點。

交易員表示，弱於預期的官方中間點指引，阻止了市場測試人民幣的新高，因為一些投資者懷疑，當局暗示不願看到單向押注人民幣變得過於強勢。

不過，交易員認為，就目前而言，在漫長的農曆新年假期之前，企業對人民幣的季節性需求應該會支撐人民幣。

但另一方面，在美國和其他主要經濟體似乎準備升息之際，隨著對中國進一步放寬貨幣政策的預期增加，人民幣未來可能面臨下行壓力。

澳盛銀行亞洲研究主管 Khoon Goh 表示，中間價弱於預期，顯示監管層不希望人民幣升至 6.35 強方，但在春節前的出口商結匯通常較多，阻止人民幣升值將很困難。「以前的中間價大幅偏離往往是一次性的，需要繼續觀察明天的中間價。」

中國人行公布的數據顯示，去年 12 月外幣存款較前月減少 211 億美元，降幅為去年 7 月來最大，顯示出春節前的出口商結匯從 12 月已經開始。