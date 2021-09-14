蔡英文期勉太空中心攜台廠進軍國際 打造護國神山

總統蔡英文今 (14) 日前往新竹視導科技部轄下國研院太空中心，她表示，2021 是我國太空發展令人驚豔的一年，科技部以最短的時間制定「太空發展法」，代表台灣對於太空發展是有策略、有企圖心的，期許未來太空中心能協助國內廠商進軍國際，打造成為另一座護國神山。

科技部指出，蔡總統首先參訪衛星任務控制中心與影像處理中心，對國研院太空中心成功開發衛星電腦、光學遙測酬載、影像處理系統 (IPC)、多衛星操控系統 (XPSOC) 及衛星排程，以及建立自主的衛星操作與影像處理技術能力，表示嘉許。

蔡英文隨後穿上無塵衣，進入整合測試廠房，視察預計 2023 年發射、可協助台灣更準確掌握颱風動向的獵風者衛星，以及正在組裝中的福衛八號高解析度光學遙測衛星。蔡總統期許太空中心透過高水準的衛星組裝與測試，繼續引領台灣的衛星發展，也為世界做出貢獻。

蔡英文表示，希望太空中心在已奠定良好基礎的太空科技相關設施與技術能量上繼續努力，開拓太空新領域，搶得先機，「把台灣的國力打上太空」。

科技部長吳政忠也表示，將依據總統指示，請太空中心持續精進本土太空技術，挑戰尖端太空任務，並培育科技接班人才，建立台灣太空產業，讓我國在未來的太空經濟時代，能在全世界占有一席之地。