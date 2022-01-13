羅姆天津廠停工 億光可望成為最大受惠者

中國新冠疫情延燒，日本 IDM 大廠羅姆半導體 (Rohm) 天津廠受影響而宣布停工，且未公布時間，由於該廠生產光感測器、LED 顯示器等產品，與台廠億光 (2393-TW) 產品重疊性相當高，可望受惠轉單。

億光今日也證實，確實有機會接獲相關訂單；由於億光中國營收比重超過 4 成，且是為全球前三大光感測 LED 廠，在大廠羅姆供應不及下，市場看好億光後市。

天津爆發新冠肺炎變異株疫情，當局限制民眾移動、全面進行篩檢，羅姆旗下天津廠從 1 月 9 日起停工，復工時間未定，該廠主要生產 LED、二極體、雷射二極體 (LD、Laser Diode)、光感測器、LED 顯示器等產品。

由於今年不可見光需求相當強勁，億光去年已擴充 3 倍產能，以因應物聯網、智慧居家、電動車等新應用領域擴展帶動的需求，今年計畫再擴充 5 成，搶吃新商機。

億光看好，今年營運主要成長動能來自不可見光、Mini LED 應用及智能產品三大領域，受惠新產能開出，今年營收可望維持雙位數成長。

億光近年積極深耕不可見光領域，目前不可見光營收占比達 35%，紅外線 (IR) 光感測 LED 為其中一大動能，隨著近年來擴大佈局，億光已成為全球前三大紅外線 (IR)LED 廠。

由於不可見光產品應用廣泛，億光董事長葉寅夫先前指出，相關應用已由消費性產品，延伸至工業用、車用電池管理、充電樁等領域，甚至節能相關的智慧電表、水表。

元宇宙商機更是不可見光終端應用之一，許多穿戴產品都需用到感測器及紅外線 LED，億光已與客戶合作開發的眼球偵測不可見光新品，未來將可搶搭元宇宙商機。

從各產品營收比重來看，目前億光不可見光產品主要包括紅外線 LED、光耦合器等，占 35%，背光比重約 20-25%，照明約 10-15%，消費性電子及其他產品 30-40%。