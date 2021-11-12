億光Q3每股賺1.38元 近27季新高 前三季EPS 3.78元

LED 封裝廠億光 (2393-TW) 今 (12) 日公告第三季財報，在光耦合器產品漲價陸續反映下，單季稅後純益 6.1 億元，較上季小幅成長 0.32%，年增 31.9%，每股純益 1.38 元，創近 27 季新高；前三季稅後純益 16.76 億元，年增 83%，每股賺 3.78 元。

億光第三季營收 66.21 億元，季減 2%，年增 13.14%，毛利率 27.99%，季增 0.19 個百分點，年增 1.59 個百分點，營益率 11.32%，季增 0.45 個百分點，年增 2.22 個百分點；稅後純益 6.1 億元，季增 0.32%，年增 31.9%，每股純益 1.38 元。

億光前三季營收 192.65 億元，年增 20%，毛利率 27.33%，年增 1.93 個百分點，營益率 10.74%，年增 4.29 個百分點；稅後純益 16.76 億元，年增 83.2%，每股純益 3.78 元。

在不可見光需求暢旺，加上車用、Mini LED 背光應用同步推升下，億光第二季營收寫 15 季新高，第三季隨著漲價效應全面反映，加上需求旺季到，毛利率持續向上，帶動獲利進一步成長。

億光今年不可見光產能已擴增 3 倍，12 月可望全部開出，目前不可見光營收占比已突破 3 成，明年相關產能會再擴充 50%；受惠不可見光等應用需求暢旺，億光看好第四季營運淡季不淡，明年營收可望維持雙位數成長。

