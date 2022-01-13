〈美股熱門股〉Crocs去年底購物季銷售強勁 券商上調目標價 收盤漲近7%

「布希鞋」製造商卡駱馳（Crocs）獲 Piper Sandler 青睞，看好其去年底購物季強勁表現，未受 Omicron 影響仍維持原價銷售與健康的庫存流量，連續兩年列入最佳投資對象並上調目標價，消息激勵該股周三（12 日）股價漲近 7%。

Piper Sandler 分析師 Erinn Murphy 認為，卡駱馳是未來幾年消費者成長令人印象深刻的品牌之一，維持對該股「增持」（Overweight），將目標價從每股 215 美元上調至每股 246 美元。

卡駱馳 (CROX-US) 周三股價受利多消息激勵，大漲 6.84%，每股報 134.91 美元。

Piper Sandler 鑒於卡駱馳在去年底購物季強勁表現，將其第四季每股獲利預估從 1.42 美元上調至 2.01 美元，高於 FactSet 調查分析師預估的 1.71 美元，並表示未見卡駱馳受到 Omicron 顯著影響，僅見該公司仍維持原價銷售價格，以及保持健康的庫存流量。

Murphy 還強調卡駱馳上月收購義大利休閒鞋品牌 Heydude 替營收帶來的契機，表示對卡駱馳管理團隊有高度信心能妥善執行公司策略，在未來幾年內推動兩個品牌實現高利潤成長。

Murphy 說，儘管投資人因為交易時機、規模以及對疫情的擔憂，普遍不看好卡駱馳的收購決定，但仍相信這筆交易蘊藏契機。

卡駱馳日前預估，去年銷售額將成長 67% 達到 23.1 億美元，高於先前預期的成長 62% 至 65% 之間，也優於 Refinitiv 分析師預估的 65%。該公司在 2020 年營收為 13.8 億美元。

FactSet 分析師對卡駱馳股票的平均評等為「增持」，平均目標價為每股 211.11 美元。