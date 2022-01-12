別讓初戀從美夢變惡夢，第一次買股就上手！

每個人對於「 第一次 」進股市投資，總是既期待又害怕受傷害。各位投資人還記得，人生中第一檔股票嗎？假如你是正在觀望、沒有任何投資經驗的新手，請務必好好閱讀此篇文章，鉅亨投資寶藏庫將指引給你一個投資方向，讓你在投資的第一步就能站得穩！

圖：行銷企劃製作

台股韌性高，美股活力強，但每個人的投資本金是有限的，到底該踏入台股還是美股市場比較好？這兩個市場各有優勢與魅力，鉅亨整理分析它們的三大優勢比較，請大家選擇最適合自己的投資方式，享受資產成長的錢景。

全世界最大經濟體！美國強勢股滿市場

投資美股超熱門，根據券商公會統計，去年 1 至 9 月複委託新增開戶數高達 64.2 萬戶，較前年全年成長 30%。許多投資人踏出海外投資第一步就是投資美股，但為什麼要投資美股？它的的獲利機會又在哪裡呢？

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美股市場有三大優勢你不可不知！美國經濟居於世界龍頭地位，GDP 就占全球的五分之一，能夠在美國掛牌上市的企業，幾乎都是稱霸全球的頂尖企業！除了源自美國的企業，目前約有逾 800 家的全球頂尖企業在美國發行 ADR（海外存託憑證），有了美股帳戶也都能投資這些 ADR，輕鬆投資全世界，賺到全世界的經濟成長。

以美國市場具代表性的標準普爾 500（S＆P 500）為例，從 2010 年到目前的漲幅超過 270%，過去 30 年的平均年化報酬率約 10.7%，與全球及台灣市場代表性的 ETF 一起比較是最高的，長期下來的投資報酬率輕輕鬆鬆打敗通澎。雖然說美股市場真的很吸引力，但建議投資新手的人生第一檔股票，應該要從買進產業龍頭股開始！

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因為產業龍頭股股價穩定，並且可以有效參與經濟成長，讓你有餘裕的時間觀察市場動向並享受穩定的收益！舉一些美股的投資標的，絕對是大家生活中熟悉的品牌，例如：Google(GOOG)、Facebook(FB)、星巴克 (SBUX)、NIKE(NKE)、Visa 信用卡 (V)... 等。我們整理出五個主要蓬勃發展的產業別：新能源概念股、賣場通路、電子科技、餐飲類、網路巨頭，而這五個產業統計於過去 10 年 (2011/08~2021/08) 的累計漲幅都有亮眼的成績！上述圖片讓大家也可快速了解焦點產業的知名龍頭股有哪些！

台灣經濟成長前景看好！台股後市風光明媚

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台灣 2021 年台灣經濟成長率飆破 6%，2021 年全年出口累計達 4464.5 億美元，年增率近三成，在疫情的影響下，台灣經濟與韓國、香港、新加坡相比，並未被擊垮，總觀 2019~2021 連三年經濟成長率為首，2022 年經濟成長率預期約 3.5～4.15%，景氣復甦驅動需求轉強、民間消費可望恢復動能。

台股有企業獲利基本面支撐，在半導體前景看好與數位轉型驅動下，現在正是投資台灣最好的契機，台股後市仍有行情可期。台灣的科技產業電子零組件是全球 No.1，半導體產業擁有世界領先、最具競爭力的技術，名列全球市值第 10 大企業的護國神山台積電 (2330-TW) 撐起半邊天，加上高效能運算晶片、5G 晶片供貨吃緊的情況下，市場對其後續需求會持續維持高點。

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除了電子科技類股外，想穩扎穩打投資人也可以選擇金融股，金融股的漲幅度較低，所以相對風險低，但卻有穩定的現金股利，可當作存股的要選！這兩年因疫情的原因改變了大多數人的消費型態，電商產業因此迅速飛快成長，而這其中最具話題的富邦媒讓持有的投資人笑開懷，也讓另一部分沒進場的投資人捶心肝啊！

以上的投資資訊提供給各位新手們參考，這邊也再次提供上一篇所提到的新朋友開戶禮資訊唷！尚未開戶的新手們趕緊把握機會，不要再錯過。

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