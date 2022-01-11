宏致中壢總部5員工染疫 同大樓同仁PCR檢測全陰性

針對員工染疫一事，連接器廠宏致 (3605-TW) 今 (11) 日晚間公告，已經配合桃園市衛生局擴大採檢，針對中壢總部進行全場 PCR 檢測，除了確診的 5 名同仁外，其餘員工為陰性反應。

宏致表示，中壢總部組裝線員工於 1 月 9 日晚上接獲確診 (案 17507)，10 日全廠已停止人員進廠，同時追溯該員之接觸史及依相關單位指示進行隔離及後續處置，第一時間也進行全面消毒。

而今日宏致除了完成全廠篩檢外，中午也接獲桃園市衛生局通知，須進行集中隔離，公司配合桃園市政府的防疫措施，並妥行內部員工溝通及安排，晚間完成員工搭乘專巴前往集中隔離所。

宏致表示，本次桃園總部暫時停工，該棟總部樓層共四層樓，一至三樓層的員工多為行政管理人員，四樓設有組裝線，產能僅占連接器比重 3%，對集團整體營收影響約 2% 以內。

目前宏致在台灣主要產區為精工中心，桃園中壢總部與精工中心也禁止跨廠區上班，同時增加消毒次數、全天配戴口罩、以及拉開人與人之間的距離，減少交流、謝絕訪客來訪，每日定時量測體溫，及密切關注疫情變化及政策進行調整。

最後，宏致強調，本次事件不影響公司營運及生產，相關細節以政府公開資訊為主，後續處理遵從中央疫情指揮中心指示。