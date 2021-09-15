豐泰越南同奈五座廠區停工 延長至9/30

越南新冠肺炎疫情雖緩和，但在接種覆蓋率仍不足情況下，豐泰 (9910-TW) 今 (15) 日指出，位在越南同奈省的 DV、DP、DO、DVM、DS 等廠暫停營運時間，將再延長至 9 月 30 日。

不過，越南當地媒體指出，同奈省政府有意在 9 月 20 日之後放寬停工管制措施，讓企業有限度實施員工分流上班。

在越南投資台商則指出，越南地方政府一再延長企業停工防疫措施，主要是南越鄰胡志明的六省包括頭頓、同奈、平陽地方政府聯合採取封鎖措施，造成企業從 8 月停工一直延長到今天，今天截至發稿爲止，越南方面並沒有宣布結束封鎖措施。

越南台商指出，目前越南疫情略獲控制，越南政府政府也依照重症入院、出院升降及染疫死亡人數，做為疫情控制參考指標，而越南當地媒體日前報導，同奈政府有意在 9 月 20 日之後放寬停工管制措施，主要是企業停工對當地經濟極為不利，同奈疫情控制較穩定，但是越南境內疫情控制困境在於疫苗數量不足，造成接種覆蓋率低落。

目前包括寶成 (9904-TW) 、志強 - KY(6768-TW) 及錩新 (2415-TW) 皆已指出，越南廠區停工，復工日期將配合政府，不過，8 月完全停工生產的錩新受到客戶催貨，已在當地採取符合政府「三就地 」管制原則，準備逐步恢復生產。