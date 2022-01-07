〈和泰產險展望〉去年簽單保費年成長111% 市占排名升至第6

和泰產險今 (7) 日舉行年終記者會，儘管 2021 年疫情肆虐，但總經理莊瑞德表示，產險業 2021 年累計簽單保費年成長率逾 10%，除了任意車險，防疫險及疫苗險更是帶動保費成長的主力險種之一。在市場驅動下，和泰產險表現也十分亮眼，2021 年獲利上看 10.8 億元，承保業務及投資績效維持良好，因而帶動獲利成長。2021 年簽單保費收入為 111.6 億元，較 2020 年同期成長 111%，排名可望晉升為產險市場第六名。

莊瑞德表示，展望今年，預期將保持成長動能，並朝「創新」、「品質」、「熱誠」、「永續」四大面向持續精進，打造創新 DNA（Data-Driven, Natural Language Process, Agile），以數據驅動，運用 NLP（Natural Language Processing）優化服務以達到更好的客戶體驗，建立敏捷文化、根植組織，快速了解市場動態並訂定行動方案。

和泰產險 2022 年的四大行動方案，以車聯網、移動服務為中心的核心能耐作為立基，包含投保行動化、理賠行動化，建置數位活力生態平台，推進新商品開發，隨著產業環境與市場需求不斷的變化，場景化、碎片化的保險興起，和泰產險為因應趨勢，建立敏捷組織文化，以加速數位轉型，提升工作品質，進而提高服務質量，同時串聯集團的車輛價值鏈，強化競爭優勢。

莊瑞德進一步表示，和泰產險連年繳出優異的成績單，有賴全體員工的支持，員工是企業最重要的資產，和泰產險的員工福利除了健檢福利、人才發展地圖等，更把防疫規劃納入員工福利中，特別開設施打疫苗有薪假、施打疫苗補助、員工本人及眷屬防疫險優惠專案等，在 2021 年成為國內第一家獲得「亞洲最佳企業雇主獎」的產險公司。此外，和泰產險推動「員工 3H」計畫（Healthy, Happy, Humble），以促進員工身體、心靈及生活層面的全方位健康為目標，打造幸福有感企業。

而對於近年主管機關所強調的 ESG 政策，和泰產險成立企業永續委員會，由董事長蔡伯龍擔任主委，特聘專家顧問指導，進一步加強環境保育工作、健全公司治理，在社會關懷面向則對身心障礙者、經濟脆弱者、外籍移工等較為弱勢的金融消費者，推出微型保險、外籍移工保險等，發揮保險業安定社會的影響力，並提供真人文字客服、無障礙網頁等便民措施，強化對身心障礙者權益之保護。

展望 2022 年，和泰產險持續推動低碳排作業流程、供應商企業社會責任管理，開辦農業保險、擴大微型保險捐贈範圍、加入保全理賠聯盟鏈，建置多管道數位理賠申請，包含 MID 行動身分驗證申請理賠等，營造更友善、更具包容性的金融友善環境。