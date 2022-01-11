〈期交所展望〉外資去年熱愛期貨 今年將推股價指數新商品

國內期貨市場 2021 年交易強強滾，成交口數年成長近 15%，其中，外資比重攀升是一大亮點。展望今年，將規劃以股價指數為主軸的新商品。

董事長吳自心今 (11) 日出席期交所新春記者會時表示，期貨市場去年交易量達 3 億 9220 萬 2371 口，日均量達 160 萬 7387 口，較 2020 年的 3 億 4139 萬 3346 口、增加 5080 萬 9025 口，成長 14.9%。

吳自心表示，由於過去一年來台股表現優於其他亞洲市場，加上全球新冠肺炎疫情持續及國際政經情勢動盪，市場避險及交易需求熱度不 減。除了國內交易人參與程度隨市場熱絡程度持續增加，外資參與比重亦由 2020 年的 26.03% 上升到 31.46%，增加逾 5 個百分點。

吳自心指出，去年臺灣期貨市場四大主力商品分別為：臺指選擇權、 股期貨、小型臺指期貨及臺股期貨；交易量的成長主要來自個股期貨及小型臺指期貨。

其中，個股期貨 (不含 ETF 期貨) 交易量 7499 萬 4818 口，較 2020 年大幅成長 190.26%; 小型臺指期貨交易量為 7178 萬 9417 口，年成長 也達 19.55%。

為便利小額交易人參與，期交所自去年 2 月降低股票期貨小型契約掛牌門檻，去年加掛 10 檔股票小型契約，迄今已有 19 檔小型股票期貨掛牌交易，包括：台積電、聯發科、聯詠及大立光等知名高價股標的，大幅增加投資人高價股之股票期貨交易機會。

另因受台股指數持續走揚，股價指數契約規模及保證金均大幅提高。為降低參與門檻、提高交易人參與機會，期交所去年 6 月及 12 月分別推出小型電子期貨及小型金融期貨，小型電子期貨去年日均量為 3628 口，小型金融期貨甫於 12 月上市，也頗受市場關注。

展望今年，吳自心透露，考量股價指數為國人最熟悉且最具需求的商品類別，也是國際期貨市場主流商品，今年期交所將規劃以股價指數為主軸，推出與現有商品且有區隔性及互補性的股價指數商品，以提供交易人更豐富及多元的交易工具，滿足市場交易及避險需求。

交易制度面部分，吳自心表示，今年將持續擴大適用動態價格穩定措施，預計年上半年將納入電子選擇權及金融選 擇權、下半年將擴大適用於 ETF 選擇權。