平和環保去年12月、Q4、全年營收同創新高

平和環保 (6771-TＷ）今 (10) 日公告 2021 年 12 月營收 5650 萬元、第四季營收 1.62 億元及全年營收 6 億元，同步改寫歷史新高，公司表示，12 月調漲代處理價格後，今年還是會視原物料走勢調整，有利維持毛利率。

平和環保 2021 年 12 月營收 5650 萬元，月增 4.44%，年增 24.71%，第四季營收 1.62 億元，季增 1.41%，年增 24.73%，全年營收 6 億元，年增 22.27%。

平和環保受惠台灣出口暢旺，下游客戶產能提升，廢水代處理量持續保持在高檔，平和環保表示，至去年底原物料及運費等成本仍在上漲，12 月已再適度調漲，由於是延後調價，今年還是會視原物料走勢調整代處理廢水單價，將維持毛利率穩定。

平和環保指出，全球供應鏈重組，台灣有高附加價值產品及國際轉單雙重效益，2021 年出口貿易大幅成長，其中以電子零組件、基本金屬及其製品出口成長貢獻最高，尤其產業聚落南移的效益，位於高雄的平和環保，也將受益。

平和環保客戶涵蓋金屬表面處理、電子零組件、化工及紡織業等出口導向產業，全球景氣擴張帶動台灣出口貿易暢旺，預期客戶生產動能將再提升，今年展望穩定成長。

平和環保 2021 年上半年稅後純益 6286 萬元，年成長 21.76%，每股純益 2.15 元。