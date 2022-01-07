好市多12月銷售亮眼 華爾街齊聲喊買

好市多 (COST-US) 週四宣布，其 12 月銷售額增加 16.2%，對看好該公司市場份額不斷擴大的投資者來說，這是一個充滿希望的跡象。

然而，好市多週四股價變動不大，僅小跌 0.02%，收 549.80 美元。

好市多公布，截至 1 月 2 日的 5 週內銷售額為 222.4 億美元，高於去年同期的 191.4 億美元。

公司所有地區展店一年以上的同店銷售額上升 14.5%。美國同店銷售額年升 15.9%，而電商銷售額年增 17.8%。

不包括汽油價格和外匯影響，全公司同店銷售額上升 11.5%，美國地區上升 11.5%，電商銷售額年增 17.8%。

這樣的結果對好市多來說是個好兆頭。Cowen 分析師 Oliver Chen 週四在研究報告中寫道，好市多是在疫情間和後疫情時代定位最好的零售商，可在未來幾季中贏得市場份額。Chen 給予好市多股票「優於市場表現」的評級，新目標價自先前的 520 美元上調至 630 美元。

Chen 指出，好市多股票的利多包括對電商結構的改善和額外投資，可提供其客戶群更優質服務，且由於市占提升，毛利率和同店銷售成長也更強勁。

Jefferies 分析師也樂觀看待好市多，主張隨著消費者購買量增加，與擴大在商店中的購物類別，其潛在獲利表現將優於市場。

Jefferies 首席分析師 Stephanie Wissink 在報告中寫道：「雖然估值很高，但我們將好市多視為估值的複合因素，增量銷售直接轉化為獲利表現。」她給予好市多「買進」評級，目標價 650 美元。

Wissink 還指出了營銷的潛在優勢，包括會員人數增加，預計增加 9%，以及對電商業務的投資，這可望吸引更多人註冊。

這些分析師也提出潛在的不利因素，包括為求防疫而持續落實社交距離，通膨抬升物價，以及市場份額遭亞馬遜 (AMZN-US) 等競爭者奪走等。

過去 12 個月來，好市多股價上漲 50%，而過去 6 個月來上升 38%。