聯成去年12月營收改寫次高 Q4、全年同登峰

DOP(可塑劑) 大廠聯成 (1313-TW) 今 (6) 日公告去年 12 月營收 76.06 億元，月增 3.5%，年增 24.87%，改寫單月次高；第四季營收 218.16 億元，季增 2.07%，年增 29.7%；去年營收 819.44 億元，年增 57.98%。去年第四季、全年營收同步登峰。

在過去擴產效益逐步顯現下，聯成去年前三季 DOP 營收較 2020 年同期大增近 1 倍。展望今年，聯成表示，隨著疫苗施打率提高，對手套需求下滑，但膠皮布、玩具需求成長，互有消長。

聯成認為，在疫情趨緩下，今年需求將持續成長，加上市場沒有新增產能，且在中國能耗雙控與環保政策下，部分不符要求的同業可能因此停工，公司將受惠。

聯成目前 DOP 年產能約 264 萬噸、PVC 約 65.4 萬噸、苯酐 65 萬噸。去年第四季遼寧盤錦 29 萬噸 DOP 新產能加入，今年再增加 32.6 萬噸，苯酐也會增加 7 萬噸，2023 年則會擴充 5 萬噸馬林酐產能，2023 年集團總產能將增加約 70 萬噸，其中 DOP 總產能將達 326 萬噸。

此外，因應綠色化學趨勢，聯成也持續開發環境友善的綠色環保低碳可塑劑，研發可生物降解塑膠，去年起推動碳捕捉及利用 (CCU) 專案，發展有助於實現碳中和的二氧化碳基化學品。聯成看好，在中國開始實施限塑令下，將刺激生物降解塑膠市場需求快速成長。

