宏碁小金雞報喜 四子公司去年營收同創新高

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 旗下小金雞陸續公布去年營收，其中，通路代理商展碁國際 (6776-TW)、資訊系統整合廠智聯服務 (6751-TW)、數位應用服務商宏碁資訊 (6811-TE)、登錄興櫃戰略新版的宏碁智醫 (6857-TE) 等四家子公司去年營收均創下新高紀錄，顯示近年多重事業引擎策略持續發酵。

展碁國際近年在分散代理產品、擴大軟體服務策略下，營運動能穩健，去年 12 月營收達 19.66 億元，月減 11.9%、年增 27.4%，第四季單季營收 64.78 億元，季增 5.7%、年增 47.2%，去年全年則達 212.99 億元，年增 23.3%，單季、全年都創下歷史新高。

展望明年，展碁國際認為，整體大環境仍有很多變數，但隨著通路平台持續做大、加值服務效益浮現，預期動能可望延續，對明年也設定雙位數成長目標。

智聯服務去年 12 月營收達 1.28 億元，月增 24.9%、年增 7.1%，第四季營收為 3.24 億元，季減 4.2%、年增 35.9%，創歷史單季次高，全年營收則達 12.38 億元，年增 24.8%，12 月單月、全年雙創歷史新高表現。

智聯服務表示，雖然去年第三季受同業價格擠壓，導致毛利率下滑，但在產品與服務雙加值推動下，第四季獲利空間可望提升，未來也將挾集團全球資源，逐步朝全球化資訊服務整合商的目標前進。

宏碁資訊則主攻數位應用，去年 12 月營收達 6.43 億元，月增 93.6%、年減 6.1%，第四季營收達 14.26 億元，季減 10%、年減 12%，去年全年營收達 61.63 億元、年增 13.5%，同創新高。

另外，去年底甫登錄興櫃戰略新板的宏碁智醫同樣報喜，隨著業務發展、新產品取證挹注，去年 12 月營收達 188.9 萬元，年增 99.99%，累計去年營收達 962.7 萬元，年增 849.41%。

資安服務商安碁資訊 (6690-TW) 去年 12 月營收則達 1.25 億元，月增 75.7%、年減 0.7%，第四季營收 2.59 億元，季增 24.7%、年增 0.1%，全年營收 8.52 億元，年增 6.1%，為 2018 年拆分機房、雲端業務等後，近四年新高。

建碁 (3046-TW) 也在數位看板、充電樁事業發酵下，去年 12 月營收 2.4 億元，月減 11.3%、年增 12.6%，第四季營收 7.74 億元，季增 4.6%、年增 36.9%，累計去年全年營收達 25.73 億元，年增 46.5%，為 2009 年以來，近 13 年新高。