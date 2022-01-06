維田12月營收首跨億元締新猷 去年Q4及全年同創高

工業電腦廠維田 (6570-TW) 今 (6) 日公布去年 12 月營收 1.03 億元，單月營收首度站上億元，改寫歷史新高，月增 21.2%、年增 76.84%；第四季營收 2.61 億元，季增 8.6%、年增 125%；全年營收 8.74 億元，年增 43.8%，單季、全年也同寫新高，公司看好，在歐美市場復甦、需求樂觀下，今年營運可望續拚新高。

維田表示，去年工業電腦主要市場歐美等國疫苗覆蓋率上升、經濟活動相繼解封，帶動營運規模成長。12 月更受惠美國專案客戶拉貨動能增加、缺料紓緩、及先前受到船期遞延出貨的訂單挹注，推升單月寫新里程碑。

對於後續營運，維田認為，目前在手訂單能見度至少達上半年，且有延長趨勢，加上新客戶、新訂單及價格調整效益顯現，預期將推升營收、獲利持續走高。

維田去年產品營收占比，工業電腦 64%、工業顯示器 13%、工業主機 14%，其他 9%；以銷售地區來看，歐洲 47%，美洲 35%，亞洲及其他地區 18%。

營運繳出佳績的同時，維田也宣布，自今年 1 月起啟動「員工持股信託」，員工每月自薪資提撥一定比例之金額，公司相對提撥同額獎勵金給予員工，與員工共享公司經營成果、共創良好績效。