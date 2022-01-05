2021冠軍盤點 2022怎麼買？

儘管受到變種病毒侵襲、全球通貨膨脹率快速升高、美國聯準會可能加快收緊貨幣政策與中國房地產龍頭違約干擾，全球大部分國家股市仍於 2021 年迎來上漲。2021 年哪一類的基金漲幅最高？2022 年又該如何佈局？

1. 表現超強，台灣中小與台灣股票收下 2021 績效冠亞軍

資料來源：理柏，「鉅亨買基金」整理，採理柏環球分類中各分類基金年度報酬率平均值，資料日期: 2022/1/3。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2021 年是股票型基金的勝利年，表現最好的前 10 個分類都是股票型基金，其中 4 個為單一國家型基金、2 個為區域型股票型基金，剩下的 4 個為產業型基金。2021 年表現前五名分別為台灣中小型股票、台灣股票、美國房地產股票、越南股票與資訊科技股票，平均漲幅介於 30% 至 50% 間。如此驚人漲幅不只高於全球股票的 16.8%（MSCI 全世界指數），也比全球表現最強的越南股市還高（越南證交所指數上漲 37.4%，成交量不大的尚比亞與黎巴嫩股市不列入比較），展現基金經理人的操作能力。

2. 過去 5 年，台灣中小與資訊科技股票最容易表現領先

2021 年表現優異等同於 2022 年也會有好表現嗎？回顧過往 5 年，可發現很少有基金分類能持續表現居前。少數例外就是資訊科技股票與台灣中小型股票，過去 5 年中有 4 年的表現居理柏環球分類的前 10 名。其次是台灣股票、大中華股票與中國股票，過去 5 年中有 3 年的表現居所有分類的前 10 名。扣除掉資訊科技類股票，其他產業型基金很少能有持續的突出表現，大多偶爾 1 年表現居前後就會掉出前 10 名。

資料來源：理柏，「鉅亨買基金」整理，採理柏環球分類中各分類基金年度報酬率平均值，資料日期: 2022/1/3。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 長期而言，資訊科技股票與台灣中小型股票基金最會漲

資料來源：理柏，「鉅亨買基金」整理，採理柏環球分類中各分類基金累積報酬率平均值，資料日期: 2022/1/3。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

從 2021 年表現與過去 5 年表現居前的次數來看，資訊科技股票與台灣中小型股票都是最大贏家。下一個關鍵問題是，如果持有 10 年，這兩個分類仍然可以提供優異的績效嗎？從上圖可看出，資訊科技股票與台灣中小型股票過去 10 年平均累積報酬率高達 435% 與 383%，表現為理柏環球分類中的冠亞軍。其後的台灣股票、越南股票與美國股票長期績效也同樣出色，10 年累積報酬率接近 300%。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

勝率高，科技與台股基金適合長期佈局

無論從短期或長期角度來看，台股基金與科技基金表現居前的機率較高且累積報酬率驚人，適合長期分批佈局，以克服短期可能因為聯準會調整貨幣政策而帶來的股價波動。

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