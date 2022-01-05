〈CES〉強鹿推完全自動駕駛曳引機 今年可商業交付 股價樂漲6%

本週最大主題之一是受疫情影響而精簡的 CES 科技貿易展，其最大焦點在電動和自動駕駛運輸工具──汽車、卡車、腳踏車和船隻，就連農用曳引機也是。

北美頂級農業曳引機製造商強鹿 (John Deere) (DE-US) 週二 (4 日) 在 CES 上推出一款配備耕作工具的新型自動曳引機，並宣布今年將開始商業交付。該款曳引機無須人員在駕駛位上操作，即可自動翻土耕作，令農場工作自動化大幅提升。

強鹿技術長 Jahmy Hindman 表示，公司已測試該曳引機 3 至 4 年，計畫今年小批量交付 12 至 20 輛，之後才擴大規模。該公司正在權衡是否出售、出租或以訂閱服務的形式向農民提供該技術，若以訂閱方式就可隨著軟硬體的發展進行升級。

Hindman 表示，用於自動翻土耕作的鏡頭和電腦可以在 1 日內安裝在現有的曳引機和耕作機上，農民或設備操作員可以透過手機 app 觀看畫面，操挫者可以在手機螢幕上滑動，就將曳引機帶到田地，機器將在編程的路徑上啟動。

強鹿新興技術總監 Julian Sanchez 表示，該曳引機可在完全無人駕駛的狀態下施作整個田地，同步檢測可能損害設備的障礙物，全天候運行，為農民節省大量時間和勞動力成本，將生產力提高多達 20%，以種植至少 1000 英畝的小麥和其他作物的農場為目標。

除了強鹿，諸如 Caterpillar (CAT-US) 等設備大廠均砸重金研究非公路用車輛的自動駕駛技術，例如農用曳引機和挖礦機。以農業而言，曳引機操作人員難求一直是長期問題，疫情更凸顯了該專業人力的匱乏。

強鹿技術長 Jahmy Hindman 表示，自使用衛星定位，接著是駕駛室配置人員監督的測試等，公司花費了近 20 年才走到無人曳引機商業交付的這一步，雖然自動曳引機不需要考慮行人、城市混亂的交通，或者高速公路的安全法規等，但卻需要精準導航、避開障礙物並精確控制轉向裝置等設備。

Hindman 表示，強鹿正致力於自動化其他農場操作，下一個自動化設備目標可能是噴藥機。

強鹿週二股價大漲 21.18 美元或 6.05%，收 371.29 美元。