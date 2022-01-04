保險業去年前11月大賺逾4000億元 壽險單月淨值再增387億元

金管會今 (4) 日公布壽險業 2011 年 11 月損益，壽險前 11 月大賺 3865 億元，若加上產險看整體保險業獲利更達 4088 億元，年增皆超過 8 成。此外，台股 11 月持續反彈，帶動壽險業淨值單月再增 387 億元。

壽險業 11 月若完全不避險，累計海外投資匯兌損失達新台幣 2702 億元，其中，避險工具換匯成本 1102 億元，但避險工具有評價利益 1749 億元，再加上 83 億元外匯準備金，一來一往下，讓匯兌總成本壓在 1972 億元，11 月單月匯兌成本增加 144 億元。

截至 11 月底，新臺幣兌美元匯率相對於 2020 年底升值幅度為 2.4%，壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額為 379 億元，較 2020 年底減少 83 億元。

壽險業國外投資淨利益 (包含兌換損益、避險損益，但不包含外匯價格變動準備金淨變動) 累計為 7303 億元。

保險業前 11 月稅前盈餘為 4088 億元，較前一年同期增加 1848 億元或 82.5%。其中，壽險業稅前盈餘為 3865 億元，較前一年同期增加 1784 億元或 85.7%；產險業稅前盈餘為 223 億元，年增 64 億元或 40.3%。

資本市場 11 月持續反彈，也帶動壽險業淨值累計前 11 月回升到為 2 兆 6527 億元，單月再增加 387 億元，較前一年同期增加 1872 億元或 7.6%。