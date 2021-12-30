明年公平待客原則新增2評核指標 後段班業者2023年將現形

金管會今 (30) 日宣布，2023 年金融業公平待客原則除將新增「友善服務原則」與「落實誠信經營原則」等 2 項評核指標，並將擴大公布擠進前 50% 的業者，換言之，落後在後 50% 的「後段班」業者也會隨之浮現。

金管會今天公布 2023 年公平待客原則評核機制，副主委邱淑貞表示，評核對象包括 37 家銀行 (包含兩家純網銀)、30 家券商、22 家人壽保險與 19 家產險業者，另，資本額滿 100 億元的大型券商將自 2023 年起列入評核範圍。

根據金管會規劃，2023 年的公平待客評核期間將自 2022 年 1 月 1 日起到 2022 年 12 月 31 日止。

在評核項目部分，金管會表示，2022 年已針對金融業者對待高齡者、身心障礙者等族群之作為納入評核，2023 年將新增 2 項評核指標，包括「友善服務原則」與「落實誠信經營原則」，不單列「複雜性高風險商品銷售原則」，該項商品銷售併納入其他原則之銷售行為中評核。

金管會表示，2023 年評核指標為 10 項，每項評核指標 10 分，「董事會推動之重視及具體作為等情形」仍維持 30 分。

值得注意的是，2021 年所評核的公平待客原則將進一步擴大揭露評核範圍至前 50%，包並以筆畫分成 2 級距方式公布，其中第一級距為前 25% 的業者，第二級距同樣公布前 25%，換言之，未能擠進前 50% 的「後段班」業者也將因此現形。

至於業者要如何擠進前 50%，以銀行業來說，加分較多的項目包括董事長重視程度與十大原則；至於扣分項目則以商品服務的合適與否、訊息揭露、酬金與業績衡平、忠實保障等原則。

另外，保險業部分，加分項目包含董事會重視與具體推動等，扣分項目則有商品招攬與服務等項目；證券期貨部分，加分項目包含從業人員 KPI、董事會重視，扣分項目則有代客操盤與未注意等。