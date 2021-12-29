〈陸港盤後〉白酒回檔 A股量縮下滑 上證失守3600點 下挫0.9%

周三 (29 日)A 股三大指數開低後震盪走低，美股回檔，市場消息面清淡，投資人在今年結束前無意積極進場，半導體、白酒類股成為今日賣壓主軸。在白酒類股重挫的影響之下，上證終場失守 3600 點。

今日滬深兩市成交金額不足兆元，只有 9973 億人民幣，較前一個交易日小減 54 億人民幣。

港股方面，美股、A 股下挫，亞股主要市場跌多漲少，導致恒指在開低後一路向下探底，直到尾盤才略有反彈，恒指終場力守在 23000 點之上。

網科類股再度成為賣盤重心，相關個股全數收黑，是拖累港股的主要因素，美團 (03690-HK) 大跌逾 3%、阿里巴巴 (09988-HK) 下挫逾 2%、快手 (01024-HK) 則重挫逾半成。

恒大集團連續第二個交易逆勢上漲，恒大汽車 (00708-HK) 在宣布推出第一款電動車後連漲數日，今日股價再漲逾 2%，母公司中國恒大 (03333-HK) 則上漲約 2%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指下跌 0.91%，報 3597 點；科創 50 指數下挫 0.98%，報 1356.21 點；深證成指收黑 1.24%，報 14653.82 點；創業板指下跌 1.4%，報 3281.9 點。

恒生指數下跌 0.83%，報 23086.54 點、恒生科技指數下挫 1.75%，報 5471.87 點。

北向資金進出方面，周三北向資金買超人民幣 6.61 億元，其中滬股通買超人民幣 1.86 億元，深股通買超人民幣 4.75 億元。

法人觀點

國盛證券認為，臨近年底，市場賣出今年漲幅較高族群的意圖明顯，前期漲幅高的類股紛紛回檔修正。在投資建議上，更應該關注明年業績高成長的族群，以產業成長率超過 15% 以上為標準。此外，2022 年 A 股上市公司獲利成長下滑幅度可能會偏高，因此具有穩定成長的白酒、必選食品類股可留意。

