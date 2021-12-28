KPMG新團隊明年元旦上路 兩大策略強化戰力

KPMG 安侯建業聯合會計師事務所新決策經營團隊將在明年元月正式運作，新任主席陳俊光表示，因應企業經營及業務應變能力的挑戰日益嚴峻，未來將聚焦「Trust」&「Growth」並重，強化團隊戰力。

陳俊光表示，在前任主席于紀隆所帶領下，KPMG 成功整合全球會員所及台灣所的資源，並拓展多項跨產業的新事業體，引領產業趨勢，讓 KPMG 台灣所的業務表現備受肯定。

陳俊光也說，近年來全球環境變化劇烈，面對現今經濟環境、科技技術及監理法規的瞬息萬變，企業經營及業務應變能力的挑戰日益嚴峻，因此上任後將聚焦「Trust」&「Growth」並重。

在審計業務部分，陳俊光表示，近年 KPMG 台灣所致力於審計品質的提升，每年均投資數千萬的軟硬體及人力於全球一致的全新數位審計平台 KPMG CLARA。

陳俊光指出，因應國際品質管理準則 (ISQM 1) 的實施，KPMG 全球也將事務所的內部控制制度及後台管理系統全面強化改造，以落實因應國際審計監理趨勢及金管會推動審計品質指標 ( AQI) 的決心。

至於非審計部分，陳俊光說，因地緣政治變局，美中貿易戰爭，疫情及顛覆性科技創新等，企業在面臨巨大風險挑戰之際，也預見產業轉型成長的機會，根據 2021 年 KPMG 台灣 CEO 前瞻大調查的結果，企業主認為供應鏈風險，資訊安全，新興科技，氣候變遷，及營運風險管理等五大議題是經營上最具挑戰的面向。

KPMG 表示，因應市場變化，快速調整供應鏈布局，數位轉型的過程中，KPMG 台灣所稅務團隊及顧問團隊也快速洞見產業需求，調整策略方向及資源配置，因此預期未來非審計業務方面，將可持續達到雙位數成長。