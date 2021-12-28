外資大買晶圓雙雄逾5萬張 同步敲進多檔金融股

外資今 (28) 日大買台股 215.54 億元，台指期淨空單也減少 861 口至約 2.26 萬口；個股方面，外資大買聯電 3.09 萬張最多，也買超台積電 1.93 萬張，合計買超晶圓雙雄逾 5.03 萬張，總金額達 138.85 億元。

除了晶圓雙雄外，外資今日也大買金融股，包含開發金 2.01 萬張、國泰金 1.77 萬張、新光金 1.36 萬張、中信金 1.01 萬張，以及合庫金、玉山金、富邦金、台新金、臺企銀、第一金、華南金等，在今日外資買超中名列前茅。

其餘外資買超較多的個股則有和鑫 1.28 萬張、長榮 9084 張、群創 7528 張、佳能 6805 張、中石化 6777 張等，外資也買超元大台灣 50 1.42 萬張。

外資賣超則多為電子股，除了面板相關的友達 1.35 萬張、誠美材 4882 張、彩晶 4417 張，還有中環 1.19 萬張、威建 9903 張、大同 5334 張、飛宏 4932 張，以及建漢、宏達電、威盛、金寶、昆盈、華東等各逾 3000 張；傳產股中則以航空雙雄超外資賣超較多，華航 1.02 萬張、長榮航 3373 張。

投信的部分，買超群創 3061 張最多，另加碼國泰金 2449 張、茂達 1022 張，也敲進台積電 481 張，以及友達、陽明、智易、國巨等個股；投信賣超則以華通 1726 張最多、還有明基材 1000 張，以及調節中信金、金像電、晶焱等個股。