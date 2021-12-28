0050、龍頭基金在列！這幾檔基金跟著台股 送上紅包行情

全球疫情緩解，美股 27 日攻頂，激勵台股封關周連連上演「大驚奇」！繼 27 日台股盤中站上 18,000 點大關，28 日再創 18,197 點新高，國內最大主被動基金 - 元大台灣高股息優質基金及元大台灣 50 ETF（0050）跟著創記錄，另外還有元大投信旗艦台股基金的元大高科技基金、元大 2001 基金、元大新主流基金、元大多多基金、及元大店頭基金聯手創高價，相關超過 40 萬投資人全數在年底「樂賺紅包」！

事實上，台股 27 日刷新高位，元大台灣高股息優質龍頭基金、0050、元大新主流基金、元大多多基金、及元大店頭基金五檔已經全面攻頂，在 28 日台股又創高，這些基金「強者恆強」續創高價，也反映元大投信投資團隊選股精準，充分掌握年終行情。

近期台積電利多不斷，加上美國科技股重啟上漲，台股封關周的漲勢超乎預期，在 27 日外資掃貨台股百億元，28 日又擴大買超 215 億元，激勵加權指數一連突破 18,000 點並迭創新高，也拉抬投資人對年終甚至元月行情的高度期待。

台股多頭氣強，不少族群都加入這波反攻列車，但在台積電相關的半導體類股主流性較強外，中小型股一天大漲，一天拉回，投資人能賺錢的難度並不低。

而元大投信旗艦台股基金聯手飆高，投資團隊選股功夫了得，且強勢的基金類型，涵蓋主動型的元大高科技基金、元大 2001 基金、元大多多基金、元大新主流基金，高股息的元大台灣高股息優質龍頭基金，以及被動式的 0050 全面創高，表現搶眼。

主動式基金中，還值得注意元大店頭基金最新淨值來到 19.51 元，今年來漲幅衝高到 57%，直逼六成大關，另元大 2001 基金預估淨值來到 138.64 元，累積漲幅超過 46%，都比台股加權指數 23% 的漲幅多一倍有餘。

至於元大台灣高股息優質龍頭基金及 0050，將同步在元月上演除息大秀，元大台灣高股息優質龍頭基金將配發月配息的股息外，同時會評價資本利得進行「年終配」的紅利發放；0050 則在去年 7 月除息，因上市櫃公司除權息遞延，配發的股息減少，此次將併同上次少發的股息一次發放，行情值得期待。