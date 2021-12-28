投保中心：光洋科獨董版股臨會重大違反法令 擬依法提訴訟

光洋科 (1785-TW) 獨董吳昌伯昨 (27) 日召開股東臨時會，雖然最終表決將股臨會延至 1/3，但投資人保護中心今日表示，其行為重大違反法令，該股臨會召開應屬無效。除要求吳昌伯應遵守法院執行命令，停止於 1 月 3 日進行集會，且擬依法提起相關訴訟。

投保中心表示，昨日派員出席光洋科由獨立董事吳昌伯召開的股東臨時會，針對吳昌伯無視法院禁止召集股東會的執行命令，執意召開股東會，投保中心認其行為重大違反法令，該股臨會召開應屬無效。

投保中心表示，光洋科股臨會依法院執行命令本不應召開，法院人員亦進入昨天的股臨會會場送達、宣讀執行命令，股務代理機構宏遠證券並於會前停止辦理股務事務，該股臨會已不具適法性，惟吳昌伯卻仍執意開會並作成臨時動議決議，乃公然挑戰公權力、違反法院執行命令。

投保中心進一步指出，觀其現場及會場狀況，秩序混亂，報到程序緩慢，投保中心在進入會場後即發現工作人員已開始計票，旋即宣布投票時間截止，會場未見主席，且未受理投資人發言，股東及投保中心於會中擬發言提問，均受強烈干擾且無人回應，會中司儀並逕宣布臨時動議投票結果將本次股臨會延至 2022 年 1 月 3 日再行召開，然基於股臨會召開既屬無效，此等決議當不具合法性。綜觀其等行為嚴重藐視法院執行命令，不遵守法治原則，漠視股東權益，投保中心深表遺憾並予以強烈譴責。

投保中心強調，將密切注意事件發展，除要求吳昌伯應遵守法院執行命令，停止於 1 月 3 日進行集會，並將審慎評估視需要研擬依投保法等有關規定提起相關訴訟，追究相關人等責任，善盡投保法賦予的權責。