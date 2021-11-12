全金聯發文行政院 主張公股銀調薪4%應與考績脫鉤

因應明 (2022) 年軍公教全面調薪 4%，公股銀行也表態明年將響應政策調薪 4%，全金聯今 (12) 日發文建請行政院，爭取明年的員工調薪應排除「年度考績晉薪」，應將考績獎金與 4% 調薪脫鉤處理，讓員工享有實質調薪受益。

日前有媒體報導，九大公股行庫呼應政策明年預計跟進調薪 4%，但這 4% 實際上是包含「年度考績晉薪」，其平均調幅約 2.5% 到 3%，換算績優員工實際調幅可能不及於 2%。

全金聯表示，2018 年的軍公教調薪 3%，其「年度考績晉薪」是以「外加」方式辦理，此舉不僅落實政府當年加薪原則，也真正達到鼓勵「年度考績晉薪」的優秀員工繼續於工作崗位認真打拚目的。

全金聯說，這次行政院調薪 4%，公務人員仍延續「年度考績晉薪」外加之方式辦理，但若公股銀行員工「年度考績晉薪」改採內含方式，如此優秀員工的調薪幅度實不及 2%，甚至不及於 2018 年度調薪 3% 的幅度。

全金聯強調，公股銀行今年的獲利優於 2017 年度，如果公股銀行員工「年度考績晉薪」係採內含於調薪 4% 方式辦理，恐怕負行政院照顧勞工的心意，也嚴重打擊基層員工士氣，甚不合理。

此外，全金聯還特別點名彰銀 (2801-TW) 說，先前媒體報導並未提及彰銀，導致彰銀員工人心浮動，影響工作士氣甚鉅，但彰銀今年前 7 月彰銀稅前盈餘已超越去年同期表現，且就推廣振興五倍券數位綁定亦有不俗成果。