〈觀察〉電源廠擁儲能充電技術 成傳產發展綠能合作首選

電動車、儲能設備蔚為趨勢，不只電子廠積極搶進，傳產大廠也想跨入相關應用，除了自身投入研發外，也透過與握有關鍵技術的電源廠合作，藉此加快進入市場的腳步。

在全球減碳趨勢、法規等因素下，以及能源緊缺的風險增加下，不只電動車蓬勃發展，也帶動充電樁、儲能設備等基礎建設需求激增；而不論其中的充電放電，能源以及電力、電池的管理調控等技術上，電源業者大多累積一定的相關經驗。

另一方面，傳產如鋼鐵、水泥等都屬於用電量較大的產業，因此不論是中國限電，或是國內的用電大戶等政策，傳產都首當其衝，而業者除了積極布建綠電外，也必須優化內部生產設備的節能系統，以及搭配儲能設備，才能達到完整節電、消峰填谷的目標。

因此，在多重因素考量下，大型傳產業者也找上電源廠合作，除了藉此優化在自身節電儲能的規劃外，未來更可望向外進一步搶食相關商機。

如台泥 (1101-TW) 除了先前併購義大利儲能公司 NHOA，近日也參與電源供應器廠飛宏 (2457-TW) 私募案，透過集團內外多方合作，擴大在儲能設備以及電動車充電樁布局。

中鋼 (2002-TW) 則與國內電源供應器大廠台達電 (2308-TW) 簽署合作備忘錄 (MOU)，將共同成立聯合實驗室，發展綠能、節能、儲能三大領域應用，積極推動能源轉型、加速發展節能減排技術。