外資放大假大盤萬八有壓 短線震盪整理

不受外資放假影響，台股周線順利收紅，法人認為，台股雖可望攻上萬八，但要留意適逢外資放假成交量降溫，預估短線將持續震盪盤整，需耐心靜候市場對於產業景氣展望，伺機而動。

安聯投信台股團隊表示，受到年底假期影響，交投降溫、主要權值股也多呈現盤整格局，不過基本上整體格局仍是呈現好的面向，包括成長股和循環股輪動表現。

安聯投信台股團隊表示，儘管近期主要權值股不動、大盤大致維持區間整理格局，但盤面上部分有利基支撐的標的主要是在營收獲利上修等利多消息帶動下、表現相對強勢、甚至股價來到新高。

PGIM 保德信高成長基金經理人葉獻文指出，台股年底量能萎縮，指數也在高檔震盪，但外資仍持續買超台股，反映出國際法人對於台股新年行情有所期待，進而帶動部分押寶買盤進場。

葉獻文指出，目前電子股已經回歸主流，電子指數佔成交值比重已維持在六成以上，當科技股有所表現時，則推升指數再上一層樓。

葉獻文認為，在外資交投轉淡之際，改由內資著墨較深的中小型股，特別是中小型電子股隨著這波年底作夢行情，也同樣呈現百花齊放，OTC 指數除今天盤中再創新高，近期走勢也領先加權指數改寫歷史新高紀錄，多頭氣勢銳不可擋。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，面對明年第一季重要法說陸續登場，預期屆時產業獲利預期或展望等正向訊息將有望成為帶動盤面向上的重要動能，從相關訊息來看，明年景氣將持續向上。

葉獻文表示，雖然目前指數再度來到萬八大關歷史高檔，但在企業獲利支持、台灣經濟基本面續旺，加上部分產業明年的成長能見度仍高，特別是具有規格升級、題材性、前景能見度高的類股與個股，表現有望優於大盤走勢，不論科技或傳產皆有投資機會。