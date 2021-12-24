〈大立光首買庫藏股〉砸14億元買回庫藏股執行率5成 實施期間股價上漲21%

大立光 (3008-TW) 今 (24) 日執行庫藏股時間屆滿，大立光公告，總計共砸 14.01 億元，買回 672 張，執行率 5 成，占股權比例 0.5%，平均每股買回價格 2084 元，為台股史上買回最高價的庫藏股新紀錄。

大立光 10 月 26 日起開始執行買回庫藏股，自 10 月 25 日收盤價 2015 元計算，到今天收盤價 2445 元，大立光執行買回庫藏股期間，股價漲幅為 21.33%。證券分析師認為，大立光選對時機，進場執行庫藏股護盤，是正向做法。

大立光 10 月 25 日決議進場買回庫藏股，是大立光 2002 年上市掛牌以來首度買回庫藏股，預計買回 1342 張庫藏股約等於大立光的 1% 股權。

大立光執行長林恩平 10 月初法說會中就透露，不排除執行買回庫藏股，並啟動捍衛專利權機制，維護股東權益；且提高股利發放及捍衛專利都是現在進行式。

對於大立光共計買回 672 張庫藏股，並有效為股價帶來止跌效果，證券分析師張陳浩正面看待，他指出，技術面來看，10 月間大立光股價已有築底格局，且對股價產生支撐。

張陳浩指出，就基本面來看，大立光 2021 年受到手機鏡頭組主流規格提升有限，不利營收及獲利，但目前看到市場手機、汽車光學元件需求持續升溫，有助大立光營運展望，近期更有外資分別調高大立光目標價到 2600 元、甚至 2990 元。

大立光 2021 年前三季稅後純益 135.36 億元，年減 22.99%，每股純益為 100.91 元。