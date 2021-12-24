Meta在英國提起上訴 反對監管機構要求其出售Giphy

針對上月底，英國反壟斷監管機構 CMA 以阻礙競爭為由，命令 Facebook 母公司 Meta(FB-US) 收購動畫圖像平台 Giphy 一案，Meta 已經提起上訴。

Meta 周四 (23 日) 表示，已經向英國競爭上訴法庭 (Competition Appeal Tribunal) 提起上訴，並要求法院暫停監管機構強制其出售 Giphy 的命令。

Giphy 是一個線上動態 GIF 圖片搜索引擎，為用戶提供數百萬個 GIF 圖片，幫助人們進行交流。有報導稱，Giphy 一半的流量來自於 Meta 旗下的 Facebook、Instagram 和 WhatsApp。

Meta 公司發言人表示，阻止這項交易無論從法律和事實上都是錯誤的，證據不支持 CMA 的結論或補救措施。

對於歐洲監管機構而言，他們正努力於限制大型科技公司規模，歐洲還在努力制定規範，來限制「殺手級交易」，即企業在競爭對手成為威脅之前對其進行收購。

CMA 和 Meta 在整個合併的審查過程中，一直存在分歧。 CMA 對 Meta 處以 5050 萬英鎊 (6770 萬美元) 的罰款，原因是公司未能在交易審查程序完成前，提供收購 Giphy 的相關訊息。 Meta 則指責，CMA 未能為其提供撤資的替代方案。

Meta 強調，在收購完成之後，並不會改變社群平台對手訪問動圖資源的協議內容，另外也不會因為訪問動圖，而收集比過去更多的用戶數據。