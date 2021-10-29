Merck新冠口服藥明年銷售額上看70億美元 早盤股價漲逾5%

製藥公司 Merck 周四（28 日）表示，如果其新冠口服藥莫納皮拉韋（Molnupiravir）能在 12 月獲美國授權，預計到明年年底，新藥銷售額將介於 50 億至 70 億美元之間，當中包括今年可能高達 10 億美元的銷售額。

截稿前，Merck(MRK-US) 上漲 5.04%，每股暫報 85.65 美元。

美國食品藥物管理局（FDA）的外部顧問將於 11 月就 Merck 的新藥召開授權投票會議，一旦投票通過，該藥將成首款治療新冠病毒的口服藥物。

Merck 財務長 Caroline Litchfield 表示，預計該藥今年銷售額將介在 5 億至 10 億美元之間，且銷售利潤將與合作夥伴 Ridgeback 平分。

根據 Merck 本月初的報告數據，其與 Ridgeback 共同開發的新冠口服藥莫納皮拉韋，可降低染疫者一半的死亡或重症住院機率。

今年 6 月，Merck 同意在獲得 FDA 核准後向美國政府提供 170 萬劑的口服藥，總價約為 12 億美元，而該公司在本月初公布試驗數據以來，也與許多國家簽署協議。

此外，Merck 因癌症治療藥物 Keytruda 需求強勁，推升第三季營收成長 22%、淨利成長 55% 至 45.7 億美元，不包括一次性項目每股獲利為 1.75 美元，輕鬆超過 Refinitiv 分析師預期的 1.55 美元，同時在周四宣布上調全年財測目標。

Merck 預計，今年經調整後每股獲利將介於 5.65 至 5.7 美元之間，高於先前預估的 5.47 至 5.57 美元，其中不包括新冠口服藥的潛在貢獻。