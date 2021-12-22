十大壽險業滿期金提前給付 總額未破70億元創8年新低

為滿足保戶過年期間的資金需求，包括富邦人壽、國泰人壽、中國人壽、新光人壽、台灣人壽、南山人壽、三商美邦人壽、全球人壽、遠雄人壽、元大人壽等十大壽險公司，都將提早給付春節期間到期的滿期金、還本保險金、年金及生存金等，不過，總給付金額未突破 70 億元，合計僅約 64 億元，創 8 年新低。

前幾年金管會嚴管費差損，導致短年期的儲蓄型保單、還本型商品紛紛下架，目前陸續到期的滿期金商品多為舊保單，近年取而代之熱銷的是月月配息類全委投資型保單，在商品結構轉向之下，預期未來滿期金的給付金額都將走向愈來愈少的趨勢。

以個別公司來看，富邦人壽 2022 年農曆春節生存金 / 滿期金將提前於 1/26 給付、件數約 22,000 件、金額約 7.57 億元。

國泰人壽表示，春節連續假期保戶資金運用需求較高，國泰人壽延續往年提前給付的貼心服務，針對保險契約於 1/24(一)~2/6(日) 應領之滿期金 / 年金件，提前在春節連續假期前，於 1/24(一) 將款項匯至保戶事先指定的銀行帳戶，省去申辦時間，讓保戶們歡喜過新年。今年滿期金約 26.8 億元、保單共計 6.5 萬件。

國泰人壽進一步指出，因應春節連續假期，以金融機構轉帳或信用卡繳費者，原 1/31(一) 保險費請款時間將順延至 2/7(一)，提醒保戶應於 1/28(五) 下午 3:30 前，將足額保險費存入扣款帳戶。另為保障保戶權益，以超商、銀行 / ATM 自行繳費者，保險費應繳日若介於 1/24(一)～2/11(五)，繳費期間將統一延長至 2/28(一)。

中國人壽的滿期金提前給付區間為 1/29-2/6 的春節期間，件數約 7500 件、金額逾 2.42 億元。給付時間，若以支票給付者，還本滿期金將於 2022/1/22 寄出、年金將於 2022/1/26 寄出；若以匯款給付者，還本滿期金和年金都將於 2022/1/28 匯出。

新光人壽保險商品的滿期金、生存金等相關保險給付，如給付日期落在農曆春節連續假期 (2022 年 1 月 29 日~ 2022 年 2 月 6 日) 者，將提前於 2022 年 1 月 28 日給付。2022 年 1 月 28 日~ 2022 年 2 月 6 日之預估總給付保單數為 2.3 萬件、金額約新台幣 7.9 億元。

台灣人壽的生存、滿期、年金給付總件數約 4500 件，給付總金額約新台幣 3.7 億元。給付方式有二種，支票及匯款，匯款件，提前於 1 月 25 日起陸續匯款；支票件，提前於 1 月 3 日起陸續轉交服務人員轉送或掛號寄出。

南山人壽表示，此次春節連續假期，針對給付日期在 1 月 27 日 (四) 至 2 月 8 日 (二) 間的滿期金、還本金、增值回饋分享金，會提前於春節前 1 月 26 日 (三) 起將款項依保戶選擇的方式陸續給付。此次提前給付滿期金、還本金的總給付金額預估為新台幣 8.8 億元，約 4.4 萬件保單。

三商美邦人壽也將提前給付生存保險金 / 滿期保險金給保戶，公司已於今年 11、12 月主動寄發通知書，只要是滿期或還本日期為明年 1 月 25 日至 2 月 06 之保單，並依通知書上所載時間內回覆的保戶，三商美邦人壽都將提前自 1/25 至 1/28 開始發放。本次提前發放件數合計約 1.4 萬件，給付總金額約 3.2 億元，讓保戶能達到靈活運用資金之目的。

全球人壽於春節期間應給付的生存金、滿期金及健檢金等各項保險給付，都將提前至春節前給付，滿期金件數約 7679 件，金額約 2.54 億元；約定以匯款給付者，台幣保單原給付日為 1 月 25 日至 2 月 6 日、外幣保單原給付日為 1 月 25 日至 2 月 7 日，將分別提前於 1 月 25 日及 1 月 24 日匯款。約定以支票給付者，原給付日為 2 月 8 日以前，將配合提前於 1 月 19 日以掛號方式寄出，支票到期日仍為原給付日。

遠雄人壽的滿期金 / 生存金將發放 4143 萬元、保單共計 2,443 件。針對給付件為匯款件，應領日為 2022/1/28(五)-2/6(日)，將提早於 1/27(四) 匯款。針對給付件為支票件，應領日為 1/28(五)-2/6(日)，提早於 1/24(一) 前寄出支票 (支票到期日為應領日) 。

元大人壽針對 1/28-2/6 要給付滿期金的保戶，提前於 1/27 給付，件數逾 2000 件。