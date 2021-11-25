壽險業10月淨值回升553億元 趁反彈加碼台股235億元

金管會今 (26) 日公布壽險業 10 月損益，壽險前 10 月大賺 3753 億元，年增超過 8 成；台股 10 月反彈，帶動壽險業淨值單月回升超過 553 億元，並趁反彈加碼台股約 235 億元。

壽險業 10 月若完全不避險，累計海外投資匯兌損失達新台幣 2526 億元，其中，避險工具換匯成本 1040 億元，但避險工具有評價利益 1688 億元，再加上 50 億元外匯準備金，一來一往下，讓匯兌總成本壓在 1828 億元，9 月單月匯兌成本增加 56 億元。

截至 10 月底，新臺幣兌美元匯率相對於去年底升值幅度為 2.4%，壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額為 412 億元，月增 72 億元，但較去年底減少 50 億元。

壽險業國外投資淨利益 (包含兌換損益、避險損益，但不包含外匯價格變動準備金淨變動) 累計為 6701 億元。

壽險業前 10 月稅前盈餘 3753 億元，較去年同期增加 1674 億元、年增 80.5%；資本市場歷經 9 月大亂流後，10 月自低點反彈，也帶動壽險業淨值累計前 10 月回升到為 2 兆 6140 億元，單月增加 553 億元，較去年同期增加 4779 億元或 22.4%。

台股 10 月反彈 0.31%，若照壽險業持有台股部位的自然增幅，台股 10 月市值應該僅回升到 1 兆 9809 億元，但金管會今天公布的實際持有市值卻重登 2 兆元大關，來到 2 兆 0044 億元，也就是說壽險業 10 月趁低點反彈加碼約 235 億元，持有台股部位占其可運用資金比重亦升到 6.77%。

至於海外股票方面，壽險業繼 7、8、9 月減碼 259 、300、248 億元後，10 月重新增持 402 億元，使得壽險業對海外股票部位回升到 6696 億元。