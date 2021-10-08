大宇資取得全達17%股權 跨足第三方支付

大宇資 (6111-TW) 董事會今 (8) 日決議通過，為加強多角化經營及集團佈局規劃，擬向關係人合正等公司，取得全達 (8068-TW) 約 17.14% 股權，預計交易總金額約 2.24 億元，跨足第三方支付。

大宇資擬向關係人合正、Angel (USA) Investments、Major Power Investment 直接及間接透過購買 4 家標的公司，包括 JFN Investment、藍境、至偉科技及 New Profit，持有全達私募普通股，預計每股交易價格 19 元，交易股數約 1177 萬股，金額共約新台幣 2.24 億元。



本次交易完成後，大宇資預計透過 JFN Investment 及 New Profit 持有全達 3 席董事，可在集團整體佈局規劃中，增強市場競爭力，促進公司營運持續成長，創造穩定獲利。

全達為電子零組件代理通路商及大數據、人工智慧、物聯網資訊整合服務商，2015 年切入第三方支付，目前持股轉投資藍新科技約 32％股權，為第二大股東。

藍新科技為第三方支付廠商，第一大股東為智冠、持股 50％，已佈局線上、線下代收付交易多年，規模穩健成長，並持續推動金流、物流全方位整合服務，目前已完成公司結構調整，準備邁入資本市場。