〈國票金娶安泰銀〉金管會：併購案進入興訟階段 將有法律風險

國票金 (2889-TW) 與安泰銀 (2849-TW) 合併案，已遭小股東提起訴訟，金管會今 (21) 日表示，根據過去併購案實例，大多沒有任何興訟和爭議過程，整體併購案才能順利進行，一旦進入興訟階段，恐將有法律風險。

繼台新金併彰銀案對簿公堂後，國票金併購安泰銀成為第二起扯上法律戰的併購案，銀行局副局長童政彰表示，根據過去併購案實例，大多沒有任何興訟和爭議過程，整體併購案才能順利進行，因此金融機構都應認知，任何併購案件的進行，意見的傾聽和溝通非常重要，一旦進入興訟階段，雙方都有法律風險，在進行整體併購決策時，法律風險也應納入風險控管的一環。

童政彰也證實，昨日已收到國票金及安泰銀股份轉換申請書，將依法展開審核並考慮 5 大面向，包含資金來源、財務業務健全度、併購綜效、員工股東權益保障及相關程序適法性。

其中，財務方面包括資本適足率、雙重槓桿比率等都會列為審查重點；而併購綜效包含樂天純網銀和實體銀行業務是否明確區隔，且併購對整體業務提升是否達到整併綜效，也都是重點。

至於金管會對此申請案的准駁結果，是否要等法律判決，童政彰表示，申請案准駁屬於行政機關的行政裁處範圍，金管會會先請國票金針對外界疑慮事項，就相關程序適法性作充分完整的說明。