〈國票金娶安泰銀〉小股東已向商業法院提訴訟 耐斯派質疑隆力反併購

國票金 (2889-TW)、安泰銀 (2849-TW) 已通過換股合併案，但律師蔡昆洲今 (21) 日召開記者會表示，據悉，國票金控已有小股東向商業法院提起董事會決議無效之訴，年底前將再提出股東會無效之訴。耐斯派股東魏憶龍也提出，安泰銀大股東隆力有「假撤資、真入主」的反併購疑慮，影響股東權益。

律師蔡昆洲表示，國票金控小股東委託無效之訴，將影響國票金控 12/2 股東會決議適法性；依法，若要提股東會訴訟無效，必須 30 天內提出，因此，今年年底前會再向商業法院其出股東會無效之訴。

耐斯派股東魏憶龍則表示，國票金控歷次董事會中，兩位獨立董事吳青松及陳惟龍、及官股董事代表對本案併購價格及條件，均表示疑慮，並反對本併購案，且表示本案擬收購價格至少超出合理價格新台幣 50 億到 60 億元，嚴重侵害股東權益。此外，亦有獨立董事提出安泰銀大股東「假撤資、真入主」之疑慮，籲請主管機關應嚴格審查本案產金分離，以維護金融秩序。

所謂安泰銀大股東隆力的「假撤資、真入主」，魏憶龍說明，一旦併購完成後，安泰銀行大股東將持有國票金控特別股，國票金控需支付安泰銀行大股東的年息高達 3.85%；且安泰銀行大股東得在股份轉換日一年後將國票金特別股轉換為普通股，將成為國票金控的大股東，原本認為的國票金併購安泰銀一案，恐變成「反併購」。