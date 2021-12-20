外資賣超創近1個月最大量 與投信連5買對作

台股今 (20) 日盤中越走越低，終場大跌 143.48 點，以 17669.11 點作收，連破 5 日、10 日和月線支撐，成交值則縮至 2604.52 億元，三大法人合計在集中市場賣超 213 億元，其中外資大賣 194 億元，創近一個月來單日最大量，但投信連 5 日大買，作帳積極不受大盤震盪影響。

三大法人合計在集中市場賣超 212.75 億元，其中，外資大賣 194.23 億元，自營商續賣 50.58 億元，雙雙創 11 月 27 日來單日最大賣超，僅投信買超 32.06 億元，呈現連 5 買，過去 5 個交易日共買超高達 140 億元。

其中，外資賣超前 10 大標的依序有聯電 2.7 萬張，中鋼 2.2 萬張，新光金 1.6 萬張，國泰智能電動車 1.4 萬張，元大金近 1.3 萬張，期街口布蘭特正 2 和南紡均近 1.1 萬張，中鴻和聯強也超過 1 萬張，中信金逾 9000 張；若以金額來看，外資則是賣超台積電達 32 億元、聯電近 17 億元，以及萬海近 13 億元最多。

而外資買超前 10 大標的依序為群創 3.6 萬張，威健 8200 張，大成鋼近 7000 張，宏達電 6000 餘張，福懋 5000 餘張，長榮航近 5000 張，華航和京城銀在 4700 張上下，中電 4200 張，興富發 3500 張。

投信方面，買超前 10 大標的有中鋼 3.2 萬張，中鴻 1.5 萬張，聯強近 1.3 萬張，亞泥和裕民均逾 7000 張，兆豐金、群創和宏碁均逾 6000 張，彩晶 3300 張，南紡也有 2700 張。

而投信賣超前 10 大標的分別有開發金近 4.6 萬張，福懋近 1.4 萬張，京城銀和友達均超過 7000 張，潤泰全 6000 餘張，緯創近 3000 張，大聯大和英業達在 2500 張上下，國票金和華票也在 2000 張上下。

元大投顧認為，月線已漸漸走平，若有連續性中長紅或中長黑，將使多空趨勢更為清楚，在尚未有明確趨勢前，區間震盪勢必成為常態，尤其各國央行召開會議後趨於保守，金融市場觀望氣息轉為濃厚，台股追價意願也減少許多，接下來年底作帳行情選股，須留意法人動態。